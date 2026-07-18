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Labfor Polda Jatim Olah TKP Rumah Janda di Kediri dalami Dugaan Pembakaran

Sabtu, 18 Juli 2026 – 14:09 WIB
Labfor Polda Jatim Olah TKP Rumah Janda di Kediri dalami Dugaan Pembakaran - JPNN.com Jatim
Tim Labfor Polda Jatim saat melakukan olah TKP kebakaran rumah seorang janda di Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sat Reskrim Polres Kediri masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah milik EP (37) seorang janda di Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut, Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Kediri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Jumat (17/7).

Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Kediri Ipda Candra Wahyu Widodo mengatakan pemeriksaan dilakukan guna memastikan penyebab kebakaran yang terjadi pada Kamis (16/7) dini hari.

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"Hari ini kami selesai melaksanakan olah TKP. Semoga segera ada petunjuk dan segala sesuatunya dapat segera kami ungkap," ujar Candra.

Tim Labfor Polda Jatim yang dipimpin Kanit Subbid Fiskomfor AKP Rendy bersama Tim Inafis menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan titik awal munculnya api.

Selain itu, beberapa material dari lokasi kejadian turut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium.

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"Ada beberapa bahan yang sudah diambil sebagai sampel. Apakah barang-barang itu terbakar karena kebakaran biasa atau memang sengaja dibakar menggunakan bahan tertentu, nanti akan kami sampaikan setelah penyelidikan selesai," katanya.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti lain. Namun, polisi belum membeberkan rinciannya karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Tim Labfor Polda Jatim dan Polres Kediri melakukan olah TKP kebakaran rumah seorang janda di Plosoklaten. Polisi masih mendalami dugaan pembakaran.
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TAGS   Labfor Polda Jatim kebakaran rumah janda rumah janda dibakar kebakaran rumah kediri olah TKP pembakaran rumah

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