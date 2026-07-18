Oknum Polisi Polres Blitar Ditangkap dalam Dugaan Kasus Narkoba

jatim.jpnn.com, BLITAR - Seorang oknum anggota Polres Blitar Kota berinisial N ditangkap terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polres Blitar Kota.

Penangkapan terhadap oknum polisi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya diungkap Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota.

Dari hasil pengembangan itu, petugas melakukan penggerebekan di sebuah lokasi dan menangkap sejumlah orang, termasuk oknum anggota polisi tersebut.

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Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo membenarkan adanya penangkapan terhadap anggotanya.

"Info itu benar, saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan berjalan. Untuk rincian lengkapnya silakan tanyakan langsung kepada Kasat Narkoba," kata Kalfaris, Jumat (17/7).

Dia belum menjelaskan secara rinci peran oknum anggota tersebut dalam perkara yang sedang ditangani.

Selain itu, kepolisian juga belum mengungkap jumlah barang bukti yang diamankan maupun status hukum yang bersangkutan.

Meski demikian, Kalfaris menegaskan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu, termasuk apabila yang terlibat merupakan anggota kepolisian.