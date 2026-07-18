Tergiur Promo Mobil, Warga Bangkalan Kehilangan Rp164 Juta Seusai Transaksi dengan Sales

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Harapan M Umar Sirojul Islam (39),warga Bangkalan, Madura, memiliki mobil niaga untuk menunjang aktivitasnya justru berakhir dengan kerugian besar. Uang ratusan juta yang disiapkan untuk membeli Daihatsu Gran Max 1.3 diduga digelapkan oleh seorang sales mobil.

Pelaku diketahui bernama Zunaedi (38) warga Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Korban mengalami kerugian hingga Rp164.450.000 setelah mentransfer uang pembelian kendaraan ke rekening pribadi pelaku.

Kasus tersebut bermula saat korban menemukan informasi penjualan mobil melalui brosur. Setelah tertarik, korban kemudian menghubungi Zunaedi dan melakukan pertemuan di Dealer Daihatsu PT Armada International Mobil, Jalan Kalirungkut, Surabaya.

Kapolsek Rungkut Kompol Agus Santoso mengatakan dalam pertemuan itu korban sepakat membeli Daihatsu Gran Max 1.3 pada Kamis (30/4).

Sebagai tanda jadi, korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp5 juta ke rekening pribadi tersangka. Korban dijanjikan kendaraan akan tersedia dalam waktu satu pekan.

Beberapa hari kemudian, korban kembali datang ke dealer untuk melakukan pelunasan. Saat itu, tersangka meminta agar pembayaran tidak dilakukan melalui dealer, melainkan ditransfer langsung ke rekening pribadinya.

“Korban percaya dan mentransfer uang sebesar Rp212.450.000 ke rekening tersangka. Korban juga meminta bukti pembayaran dan diberikan kwitansi oleh pelaku,” ujar Agus, Jumat (17/7).

Namun, kecurigaan korban mulai muncul ketika mengetahui dokumen pembayaran yang diberikan bukan berasal dari pihak dealer resmi.