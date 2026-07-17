BNNP Jatim Bongkar Peredaran 5,4 Kg Sabu-Sabu Kemasan Kuda Emas Terbang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur mengungkap peredaran sabu seberat 5,4 kilogram yang diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dalam kasus ini, petugas menemukan modus baru yang digunakan pelaku untuk menyamarkan barang bukti.

Dua orang ditangkap dalam pengungkapan tersebut, yakni ST alias A (45) warga Dusun Canggu, Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dan SN (37) warga Dusun Bolo, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

ST diketahui berprofesi sebagai petani sekaligus peternak kambing, sedangkan SN bekerja sebagai pengepul gabah. BNNP Jatim juga mengungkap sabu-sabu tersebut diduga berasal dari RI alias A yang berada di Malaysia. Saat ini, RI telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Budi Mulyanto mengatakan kemasan sabu yang diamankan memiliki ciri berbeda dibandingkan pengungkapan sebelumnya. Setiap paket diberi gambar kuda emas terbang yang diduga menjadi penanda dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

"Masing masing paket sabu-sabu ditempelkan gambar tersebut di bagian luar kemasan,” kata Budi, Kamis (16/7).

Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim Kombes Pol Muhammad Suhanda menyebut penggunaan gambar kuda terbang pada kemasan merupakan pola baru yang belum pernah ditemukan dalam pengungkapan sebelumnya.

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"Dugaannya untuk mengelabui petugas, memakai kemasan kemudian ada gambar kuda terbang. Masih kami dalami lebih lanjut,” kata dia.

Menurut Suhanda, sabu-sabu tersebut merupakan bagian dari jaringan yang dikendalikan dari Malaysia. Barang haram itu dikirim melalui Batam sebelum dibawa melalui jalur darat menuju Jawa Timur.