Jasad Dikubur di Pekarangan Rumah Nganjuk Korban Pembunuhan Berencana, 2 Pelaku Dibekuk

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Sat Reskrim Polres Nganjuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap seorang pria berinisial GT (52) warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Dua tersangka diringkus di Kabupaten Sidoarjo kurang dari 10 jam setelah jasad korban ditemukan.

Korban ditemukan terkubur di pekarangan samping rumahnya setelah warga merasa curiga karena beberapa hari tidak melihat keberadaannya.

Kecurigaan itu mendorong perangkat desa bersama warga mendatangi rumah korban. Saat melakukan pengecekan, mereka menemukan gundukan tanah baru di pekarangan samping rumah.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas dan diteruskan ke Polsek Ngronggot. Bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Nganjuk, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan jasad korban yang telah dikuburkan di pekarangan rumahnya.

Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RS Bhayangkara Nganjuk untuk menjalani autopsi.

Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja cepat tim gabungan dalam melakukan penyelidikan.

"Polres Nganjuk berkomitmen mengungkap setiap tindak pidana secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Dalam perkara ini, kami bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan dua tersangka dalam waktu 10 jam setelah jasad korban ditemukan," ujar Suria, Kamis (16/7).

Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, serta penyelidikan Unit Resmob Sat Reskrim bersama Sat Intelkam, polisi mengidentifikasi dan menangkap dua tersangka.