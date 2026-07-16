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JPNN.com Jatim Kriminal Kontroversi Lagu ‘Gapapa’, Icha Chellow & Mala Agatha Dilaporkan ke Polisi

Kontroversi Lagu ‘Gapapa’, Icha Chellow & Mala Agatha Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:27 WIB
Kontroversi Lagu ‘Gapapa’, Icha Chellow & Mala Agatha Dilaporkan ke Polisi - JPNN.com Jatim
Ilustrasi note lagu. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi sekaligus DJ Icha Chellow bersama penyanyi Mala Agatha dilaporkan ke kepolisian di dua daerah berbeda dalam sepekan terakhir terkait lagu berjudul Gapapa.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyusul kontroversi lirik lagu tersebut.

Laporan pertama diajukan Aliansi Madura Indonesia (AMI) ke Polrestabes Surabaya pada 8 Juli 2026.

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Ketua Umum AMI Baihaqi Akbar mengatakan pihaknya melaporkan lagu Gapapa karena dinilai mengandung lirik yang tidak pantas dan berpotensi berdampak negatif bagi anak-anak.

“Kami mengadukan Icha Chellow ke polisi terkait lagunya yang dinyanyikan, yang kurang sopan itu. Judulnya Gapapa,” kata Baihaqi, Rabu (15/7).

Menurut dia, laporan tersebut dilatarbelakangi keresahan sebagai orang tua terhadap konten yang mudah diakses publik.

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“Atas dasar keresahan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami,” ujarnya.

AMI juga meminta penyidik tidak hanya memeriksa para penyanyi, tetapi turut mengusut pihak yang memproduksi lagu tersebut.

Icha Chellow dan Mala Agatha dilaporkan ke polisi di Surabaya dan Malang terkait lagu Gapapa.
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TAGS   icha chellow mala agatha icha chellow dilaporkan polisi lagu kontroversial kontroversi lagu gapapa gapapa icha chellow

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