Kontroversi Lagu ‘Gapapa’, Icha Chellow & Mala Agatha Dilaporkan ke Polisi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi sekaligus DJ Icha Chellow bersama penyanyi Mala Agatha dilaporkan ke kepolisian di dua daerah berbeda dalam sepekan terakhir terkait lagu berjudul Gapapa.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyusul kontroversi lirik lagu tersebut.

Laporan pertama diajukan Aliansi Madura Indonesia (AMI) ke Polrestabes Surabaya pada 8 Juli 2026.

Ketua Umum AMI Baihaqi Akbar mengatakan pihaknya melaporkan lagu Gapapa karena dinilai mengandung lirik yang tidak pantas dan berpotensi berdampak negatif bagi anak-anak.

“Kami mengadukan Icha Chellow ke polisi terkait lagunya yang dinyanyikan, yang kurang sopan itu. Judulnya Gapapa,” kata Baihaqi, Rabu (15/7).

Menurut dia, laporan tersebut dilatarbelakangi keresahan sebagai orang tua terhadap konten yang mudah diakses publik.

“Atas dasar keresahan kami sebagai orang tua terhadap anak-anak kami,” ujarnya.

AMI juga meminta penyidik tidak hanya memeriksa para penyanyi, tetapi turut mengusut pihak yang memproduksi lagu tersebut.