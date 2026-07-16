Dua Pekan Bebas, Residivis Narkoba di Banyuwangi Ditangkap Bawa 40,1 Gram Sabu-Sabu

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Banyuwangi menangkap seorang tersangka pengedar narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 40,1 gram.

Kepala BNNK Banyuwangi Rachmat Kurniawan mengatakan tersangka berinisial CH (33), warga Kecamatan Singojuruh, merupakan residivis yang baru bebas dari penjara sekitar dua pekan lalu.

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Genteng Wetan pada Senin (13/7) sekitar pukul 22.00 WIB," kata Rachmat, Rabu (15/7).

Menurut dia, penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan serta koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur.

BNNK Banyuwangi juga memperoleh informasi mengenai dugaan pergerakan jaringan peredaran narkoba yang menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu wilayah tujuan distribusi.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan setelah melihat gerak-gerik mencurigakan tersangka saat mengendarai sepeda motor.

"Pelaku langsung ditangkap di pintu masuk salah satu perumahan di Kecamatan Genteng," ujar Rachmat.

Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat 40,1 gram, satu unit telepon seluler, serta sepeda motor yang digunakan tersangka.