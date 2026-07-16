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Misteri Pria Hilang 3 Hari di Nganjuk, Jenazah Ditemukan Terkubur di Pekarangan Tetangga

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:09 WIB
Misteri Pria Hilang 3 Hari di Nganjuk, Jenazah Ditemukan Terkubur di Pekarangan Tetangga - JPNN.com Jatim
Petugas kepolisian berjaga di lokasi temuan jenazah seorang pria di area pekarangan samping rumahnya di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (15/7/2026). ANTARA/HO-Polres Nganjuk

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Jenazah pria ditemukan terkubur di area pekarangan rumah warga di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Rabu (15/7).

Korban diketahui bernama Gatot Tri Wahyu Widodo (53) yang sebelumnya dilaporkan tidak diketahui keberadaannya selama sekitar tiga hari.

Kasi Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan penyebab kematian korban.

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“Masih dalam penyelidikan. Jenazah ditemukan dalam kondisi meninggal secara tidak normal,” kata Fajar.

Setelah menerima laporan, petugas Polsek Ngronggot bersama Tim Inafis Satreskrim Polres Nganjuk mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah.

Sebelumnya, keluarga bersama warga sempat melakukan pencarian setelah korban tidak terlihat selama beberapa hari. Pencarian difokuskan di sekitar rumah karena korban diketahui memiliki riwayat sakit.

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Seorang warga M Ali Ridho (51) mengatakan pencarian mengarah ke area kebun setelah ditemukan gundukan tanah yang tampak baru.

“Awalnya kami mencari karena korban sudah beberapa hari tidak terlihat. Kemudian ditemukan gundukan tanah yang ditutupi batang pisang, daun pisang kering, dan genteng sehingga warga melaporkannya kepada perangkat desa dan polisi,” ujar Ali.

Seorang pria yang dilaporkan hilang tiga hari ditemukan meninggal di pekarangan rumah warga di Nganjuk. Polisi masih melakukan penyelidikan.
Sumber Antara
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