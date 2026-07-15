Bangun Tidur, Pria di Lumajang Tewas Dibacok Seseorang yang Bertamu ke Rumahnya

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang pria berinisial W (31) asal Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang tewas dibacok, Selasa (14/7) pukul 02.00 WIB. Terduga pelaku berinisial H (32) warga Kecamatan Malasan Kabupaten Probolinggo.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto menjelaskan insiden itu bermula saat pelaku bertamu ke rumah korban dan ditemui oleh saksi berinsial H.

"Pelaku bertanya kepada saksi di mana keberadaan korban dan dijawab sedang tidur. Saksi mempersilakan pelaku duduk sembari memanggil korban," kata Suprapto, Rabu (15/7).

Ketika keduanya bertemu, tiba-tiba pelaku menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

"Saksi berusaha melerai kejadian tersebut. Dia berlari keluar rumah untuk meminta bantuan," jelasnya.

Namun, setelah kembali ke dalam didapati korban meninggal dunia di belakang rumahnya dan pelaku kabur ke luar rumah ke arah barat.

"Terduga pelaku masih dalam pengejaran tim Resmob Polres Lumajang," pungkasnya. (mcr23/jpnn)