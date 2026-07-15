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JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Ungkap Dalang Utama Kasus Pemerkosa Remaja Putri oleh 27 Pria

Polisi Ungkap Dalang Utama Kasus Pemerkosa Remaja Putri oleh 27 Pria

Rabu, 15 Juli 2026 – 15:33 WIB
Polisi Ungkap Dalang Utama Kasus Pemerkosa Remaja Putri oleh 27 Pria - JPNN.com Jatim
Salah satu pelaku persetubuhan kepada remaja di Sampang ditangkap aparat penegak hukum saat berada di angkutan bus. Foto: Dok Porles Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polres Sampang mengungkapkan otak di balik kasus pemerkosaan remaja putri berusia 15 tahun oleh 27 pria ialah tersangka berinisial AP (15).

"Betul (otak aksi pemerkosaan berinisial AP)," kata Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo, Rabu (15/7).

Eko menjelaskan korban dan tersangka ini saling mengenal. Kemudian, suatu ketika pada bulan Februari 2026, korban bertemu dengan AP dan teman-teman tersangka.

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Korban kemudian diajak bergabung dan berkeliling dibonceng menggunakan sepeda motor. Rupanya, AP dan teman-temannya memiliki niat busuk.

Dia membawa korban ke sebuah semak-semak di Desa Panggung, Kecamatan/Kabupaten Sampang, dan melancarkan aksi bejatnya bersama tersangka lainnya.

"AP yang pertama (mengenal dan mengajak korban)," ucapnya.

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Eko mengatakan penyidik telah melengkapi berkas perkara atau P21 terhadap 8 tersangka.

"Kemarin sudah P21 8 pelaku sudah dilimpahkan ke jaksaan," ujarnya.

Ternyata ini dalang utama di balik kasus pemerkosa remaja 15 tahun oleh 27 pria.
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TAGS   Sampang Polres Sampang pemerkosaan bergilir sampang remaja korban pemerkosaan sampang

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