Polisi Buru Terduga Pembunuh ASN Bangkalan hingga Luar Jatim, Lima Wilayah Disisir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepolisian terus memburu pria berinisial ER (56) terduga pelaku pembunuhan RYS (50) aparatur sipil negara (ASN) asal Bangkalan.

Ditreskrimum Polda Jawa Timur bersama Sat Reskrim Polresta Sidoarjo telah membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku hingga ke sejumlah daerah di luar Jawa Timur.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan tim telah bergerak ke lima wilayah berbeda di luar Jatim guna menelusuri keberadaan Erlan.

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"Sudah ada mungkin lima wilayah yang berbeda di luar Jatim itu kami telusuri. Pertemanan mereka, keluarga mereka sudah kami sentuh semua," kata Jumhur, Rabu (15/7).

Meski demikian, Jumhur belum bersedia mengungkap daerah mana saja yang telah didatangi tim gabungan.

Hingga kini, keberadaan Erlan masih belum diketahui.

Menurut dia, terduga pelaku cukup lihai menghindari kejaran petugas. Namun, polisi optimistis pelaku dapat segera ditangkap.

"Memang diduga pelaku ini licin sekali, tetapi insyaallah dalam waktu dekat bisa kita amankan," ujarnya.