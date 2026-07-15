Pengunjung Lapas Porong Tepergok Selundupkan Ekstasi di Dalam Mulut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi yang dilakukan seorang pengunjung dengan modus menyembunyikan barang haram tersebut di dalam mulut.

Pelaku berinisial IA diamankan saat hendak membesuk warga binaan berinisial Z, narapidana kasus narkotika yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara, Selasa (14/7).

Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan aksi tersebut berhasil digagalkan berkat kejelian petugas saat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pengunjung.

"Modus penyelundupan narkoba makin beragam. Ada yang mencoba menyembunyikan di dalam barang bawaan, pakaian, organ vital, bahkan seperti kejadian ini disimpan di dalam mulut," kata Sohibur.

Petugas awalnya mencurigai gerak-gerik IA ketika menjalani pemeriksaan sebelum memasuki area lapas.

Kecurigaan itu terbukti setelah petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan satu butir pil ekstasi berwarna merah muda seberat 0,36 gram bruto yang dibungkus plastik dan disembunyikan di dalam mulut pelaku.

Setelah barang bukti ditemukan, pihak lapas langsung berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk proses hukum lebih lanjut.

Petugas menyerahkan pelaku, barang bukti, serta warga binaan yang diduga menjadi tujuan penyelundupan kepada penyidik.