Remaja di Kendangsari Surabaya Jadi Korban Pengeroyokan dan Pembacokan 11 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pengeroyokan brutal yang mengakibatkan seorang remaja mengalami luka berat akibat sabetan celurit di kawasan Kendangsari Industri, Surabaya.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan seluruh pelaku berhasil diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban, rekaman CCTV, serta keterangan para saksi.

“Sebanyak 11 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Hadi, Selasa (14/7).

Peristiwa itu terjadi pada Senin (22/6) sekitar pukul 04.10 WIB di dekat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) seberang Kantor BPS Jawa Timur, Jalan Raya Kendangsari Industri, Surabaya.

Korban berinisial IGN (17) dan MRIA (18) saat itu sedang berboncengan sepeda motor. Ketika melintas di depan rombongan konvoi sekitar 15 orang yang diduga merupakan gabungan anggota salah satu perguruan silat, keduanya diteriaki dan kemudian dikejar.

“Korban kemudian dipepet hingga terjatuh. Setelah itu para pelaku melakukan pengeroyokan menggunakan tangan kosong, kayu, dan double stick. Salah satu korban juga dibacok menggunakan senjata tajam hingga mengalami luka berat,” ujar Hadi.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka bacok di bagian punggung hingga menembus paru-paru dan langsung dilarikan ke RS Royal Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 11 tersangka yang mayoritas berusia 16 hingga 22 tahun. Mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Jombang. Para tersangka memiliki latar belakang sebagai pelajar maupun karyawan swasta.