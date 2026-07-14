Pemuda di Surabaya Aniaya Temannya Gegara Balasan Status WhatsApp ‘Helukkk Ngerii Bosss’

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Wonokromo menangkap seorang pemuda DK (27) atas dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada temannya Rendy Jovan Sahar (42).

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (9/7), sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Ciliwung, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Kanitreskrim Polsek Wonokromo Iptu Wasito Adi menjelaskan peristiwa penganiayaan itu bermula saat pelaku meminta tolong kepada korban untuk menanyakan keberadaan temannnya berinisial A.

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“Pelaku meminta tolong menanyakan keberadaan temannya bernama Alex yang merupakan tetangga satu rumah indekos dengan korban,” ujar Wasito, Selasa (14/7).

Namun, Menurut tersangka, korban tidak menjawab pertanyaan. Justru membuat status WhatsApp yang membuatnya tersinggung.

Status yang dibuat tersangka berbunyi OKEEE KALAU SUDAH POSISI PUNYA UANG JADI LUPA.. TINGGAL LIIHAT YA KALAU POSISI MU PAS TIDAK PUNYA APA APA.

“Korban membalas status tersangka dengan kalimat 'HELUKKK NGERII BOSSS' yang membuat tersangka yang membaca balasan seperti itu emosi sehingga tersangka makin kesal,” bebernya.

Pelaku langsung pulang ke rumah mengambil 1 buah Besi Galvalum dengan panjang 45 centimeter, lebar 3 centimeter dengan ketebalan kurang lebih 4 milimeter, serta terdapat bekas potong gerinda pada ujung besi, hingga bentuk runcing / tajam.