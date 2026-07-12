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JPNN.com Jatim Kriminal 80 Orang Tertipu Arisan Online di Bangkalan, Kerugian Capai Rp6 Miliar

80 Orang Tertipu Arisan Online di Bangkalan, Kerugian Capai Rp6 Miliar

Minggu, 12 Juli 2026 – 18:00 WIB
80 Orang Tertipu Arisan Online di Bangkalan, Kerugian Capai Rp6 Miliar - JPNN.com Jatim
Ilustrasi arisan bodong. Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang perempuan berinisial F (30), warga Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, ditangkap polisi setelah diduga menggelar arisan online bodong yang merugikan puluhan orang hingga miliaran rupiah.

Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo mengatakan, sedikitnya 80 orang menjadi korban dalam kasus tersebut dengan total kerugian material diperkirakan mencapai Rp6 miliar.

Menurut Eriek, tersangka menawarkan berbagai slot arisan online melalui media sosial, terutama fitur WhatsApp Story. Dalam setiap unggahannya, pelaku menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat sehingga menarik minat banyak orang untuk bergabung.

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“Dalam setiap unggahannya, pelaku menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu relatif singkat sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung,” ujar Eriek, Minggu (12/7).

Korban yang tergiur kemudian mentransfer uang sesuai nominal yang ditawarkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Namun, arisan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penyelidikan mengungkap, uang dari peserta baru digunakan untuk membayar kewajiban kepada peserta lama dengan pola gali lubang tutup lubang.

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“Motif pelaku adalah menerapkan sistem gali lubang tutup lubang. Uang yang masuk dari korban baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya yang telah jatuh tempo. Praktik arisan bodong ini berlangsung cukup lama,” jelas Eriek.

Tak hanya itu, sebagian besar dana yang dihimpun dari para korban juga diduga dipakai untuk kepentingan pribadi tersangka.

Perempuan di Bangkalan ditangkap usai diduga menggelar arisan online bodong. 80 korban merugi hingga Rp6 miliar dengan modus keuntungan besar dalam waktu singka
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