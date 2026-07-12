Kakek 84 Tahun Ditangkap Polres Bangkalan, Jadi Eksekutor Komplotan Pencuri Ternak

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Usia lanjut tidak menghalangi seorang pria berinisial H (84), warga Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, untuk melakukan aksi pencurian ternak.

Kakek tersebut ditangkap Sat Reskrim Polres Bangkalan setelah diduga menjadi bagian dari komplotan pencuri ternak yang beraksi di wilayah Janteh, Kecamatan Kwanyar.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Eriek Triyasworo mengatakan H merupakan salah satu anggota jaringan pencurian ternak yang selama ini diburu polisi.

"Dari komplotan tersebut, tiga sudah tertangkap," kata AKP Eriek di Mapolres Bangkalan, Sabtu (11/7).

Menurut Eriek, sebelumnya polisi menetapkan dua orang sebagai daftar pencarian orang (DPO). Salah satunya telah berhasil ditangkap, sedangkan seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

"Terdapat dua DPO. Satu orang sudah kami tangkap kemarin, tinggal satu lagi yang belum diamankan," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, H diduga berperan sebagai eksekutor dalam aksi pencurian ternak. Sementara itu, anggota komplotan lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi serta menyiapkan sarana untuk mengangkut hewan hasil curian.

Polisi masih memburu satu anggota komplotan yang hingga kini masih berstatus buronan.