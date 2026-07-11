Polres Lumajang Tangkap Tiga Pencuri Sapi, Otak Komplotan Masih Buron

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Reskrim Polres Lumajang menangkap tiga anggota komplotan pencurian hewan ternak yang selama ini meresahkan warga.

Ketiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial H (23), AR (27), dan AG (23) yang merupakan warga Kabupaten Lumajang.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP M Ari Nuzul Aulia mengatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam pencurian seekor sapi milik warga Desa Pajarakan, Kecamatan Randuagung, pada 26 Mei 2026.

"Ketiga tersangka ditangkap setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan," ujar Ari, Jumat (10/7).

Dari hasil pemeriksaan, para tersangka berperan membantu aksi pencurian yang sebelumnya direncanakan oleh pelaku utama berinisial BK yang kini masih dalam pengejaran.

Ari menjelaskan para pelaku masuk ke kandang melalui pintu belakang yang hanya ditutup bambu. Setelah berada di dalam, mereka melepaskan tali pengikat sapi yang terhubung dengan palungan sebelum menggiring hewan tersebut keluar kandang.

"Sapi kemudian dibawa melalui jalur belakang kandang yang melewati lahan tebu untuk menghindari perhatian warga," katanya.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan seorang penadah sapi curian berinisial AW yang lebih dahulu diamankan polisi.