JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polres Lumajang Tangkap Tiga Pencuri Sapi, Otak Komplotan Masih Buron

Polres Lumajang Tangkap Tiga Pencuri Sapi, Otak Komplotan Masih Buron

Sabtu, 11 Juli 2026 – 17:02 WIB
Polres Lumajang Tangkap Tiga Pencuri Sapi, Otak Komplotan Masih Buron - JPNN.com Jatim
Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP M Ari Nuzul Aulia (tengah saat memberikan keterangan terkait kasus pencurian sapi. Foto: Dok. Polres Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Reskrim Polres Lumajang menangkap tiga anggota komplotan pencurian hewan ternak yang selama ini meresahkan warga.

Ketiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial H (23), AR (27), dan AG (23) yang merupakan warga Kabupaten Lumajang.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP M Ari Nuzul Aulia mengatakan ketiga tersangka diduga terlibat dalam pencurian seekor sapi milik warga Desa Pajarakan, Kecamatan Randuagung, pada 26 Mei 2026.

Baca Juga:

"Ketiga tersangka ditangkap setelah kami lakukan serangkaian penyelidikan," ujar Ari, Jumat (10/7).

Dari hasil pemeriksaan, para tersangka berperan membantu aksi pencurian yang sebelumnya direncanakan oleh pelaku utama berinisial BK yang kini masih dalam pengejaran.

Ari menjelaskan para pelaku masuk ke kandang melalui pintu belakang yang hanya ditutup bambu. Setelah berada di dalam, mereka melepaskan tali pengikat sapi yang terhubung dengan palungan sebelum menggiring hewan tersebut keluar kandang.

Baca Juga:

"Sapi kemudian dibawa melalui jalur belakang kandang yang melewati lahan tebu untuk menghindari perhatian warga," katanya.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan seorang penadah sapi curian berinisial AW yang lebih dahulu diamankan polisi.

Polres Lumajang menangkap tiga pencuri sapi di Randuagung. Polisi masih memburu BK yang diduga menjadi otak komplotan pencurian ternak.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pencurian sapi pencurian sapi lumajang kasus pencurian polres lumajang komplotan pencuri sapi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU