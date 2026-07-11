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Kasus Korupsi KUR Jember Belum Usai, Penyidik Buka Peluang Usut Daerah Lain

Sabtu, 11 Juli 2026 – 11:06 WIB
Kasus Korupsi KUR Jember Belum Usai, Penyidik Buka Peluang Usut Daerah Lain - JPNN.com Jatim
Tersangka baru (rompi merah) yang ditahan Kejati Jatim dalam dugaan korupsi KUR di salah satu bank milik negara cabang Jember, Kamis (9/7/2026). (ANTARA/ Faizal Falakki)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di salah satu bank milik negara Cabang Jember. Penyidik tidak menutup kemungkinan mengusut keterlibatan pihak lain maupun praktik serupa di wilayah berbeda.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia mengatakan, tim penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk mengembangkan perkara tersebut.

"Tim masih bekerja mengumpulkan alat bukti. Berdasarkan alat bukti tersebut, penyidik akan terus mendalami perkara ini untuk penyelesaian penanganannya," kata Gede Punia di Surabaya, Jumat (10/7).

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Dia menegaskan peluang munculnya tersangka baru masih terbuka seiring perkembangan penyidikan.

"Pengembangan perkara akan terus dilakukan. Setelah proses persidangan berjalan, penyidikan terhadap pengembangan perkara ini juga akan berlanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan HN, seorang collection agent PT Miram, sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.

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Berdasarkan hasil penyidikan, HN diduga bekerja sama dengan mantan pemimpin bank milik negara Cabang Jember berinisial MFH untuk menghimpun identitas para petani yang kemudian diajukan sebagai debitur KUR.

Setelah pengajuan kredit disetujui dan dana dicairkan, kartu ATM beserta buku tabungan para debitur diduga dikuasai para pelaku. Sementara dana pinjaman diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kejati Jatim membuka peluang mengembangkan kasus korupsi KUR di Jember. Kerugian negara mencapai Rp41,48 miliar dan tersangka baru masih mungkin bertambah.
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TAGS   Kejati Jatim Korupsi KUR Fiktif jember kasus KUR fiktif BNI KUR fiktif jember

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