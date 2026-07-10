Kekerasan Seksual Anak di Sampang Terjadi di 3 Lokasi, Korban Diduga Dipaksa Minum Miras

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polisi mengungkap peristiwa kekerasan seksual yang dialami perempuan di bawah umur di Sampang terjadi di tiga lokasi.

Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan ketiga lokasi itu di Desa Panggung, Kecamatan Sampang, Desa Astapah, Kecamatan Omben, dan Desa Madupat, Kecamatan Camplong.

Dia menjelaskan peristiwa itu bermula pada Februari 2026 saat korban seorang diri di kawasan Jalan Suhadak, Kota Sampang.

Korban kemudian diajak berkenalan oleh sejumlah pelaku sebelum diduga mengalami ancaman, paksaan, dan kekerasan seksual. Selain itu, ada dugaan korban sempat dipaksa mengonsumsi minuman beralkohol atau miras.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi lebih dulu menangkap tujuh tersangka pada 30 Juni 2026. Selanjutnya dua tersangka ditangkap pada 2 Juli, satu tersangka pada 3 Juli, dan dua tersangka lainnya dalam penangkapan berikutnya.

"Identitas para pelaku yang masih buron sudah kami kantongi dan akan terus kami lakukan pengejaran," ujar Hartono, Kamis (9/7).

Sebanyak 12 tersangka telah ditangkap dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun tersebut.

Namun, 15 pelaku lain yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) masih diburu. Total terduga pelaku dalam kasus tersebut berjumlah 27 orang.