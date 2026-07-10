Iming-Iming Pengurus Ponpes di Sidoarjo Cabuli Santriwati Hingga 7 Kali, Ternyata

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polisi mengungkap modus pengurus pondok pesantren di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berinisial UJF (30) mencabuli santriwatinya sampai tujuh kali.

Kasatres PPA dan TPPO Polresta Sidoarjo Kompol Rohmawati Lailah mengatakan pelaku awalnya menyuruh korban bersih-bersih pondok. Kemudian dia meminta korban naik ke gudang yang ada di lantai dua.

Di sana, pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan menawarkan korban bisa menjadi makin pintar jika menurutinya. Namun, korban sempat melakukan penolakan hingga akhirnya diancam.

“Korban ditawari mau tambah pintar apa enggak, kemudian dipaksa menuruti keinginan pelaku,” ujar Rohmawati, Jumat (10/7).

Dalam melancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam agar korban tak menceritakan kejadian itu kepada siapa pun.

“Tersangka melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada korban karena nafsu melihat korban,” katanya.

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Kejadian itu telah dialami korban sebanyak tujuh kali dengan modus serupa.

“Untuk cara yang kedua hingga yang ketujuh (terakhir) pelaku melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada korban sama dengan cara yang pertama,” bebernya.