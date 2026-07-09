Eks Bos BNI Jember Jadi Tersangka KUR Fiktif yang Rugikan Negara Rp12,5 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro fiktif di PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jember yang menyeret mantan pimpinan cabang bersama dua collection agent sebagai tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial MFH, mantan Pemimpin Cabang BNI Jember periode 2021-2023, AM selaku collection agent CV Jawara Tani, serta IIS yang merupakan collection agent CV Idris Afnan Jaya (IAJ).

Dalam perkara ini, penyidik menemukan praktik pengajuan KUR menggunakan identitas warga yang didaftarkan sebagai petani. Warga dijanjikan bantuan sosial dan diminta meminjamkan dokumen identitas dengan imbalan sekitar Rp200 ribu hingga Rp250 ribu per orang.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia, mengungkapkan penyidikan sementara menemukan sedikitnya 158 debitur yang terkait langsung dengan dua collection agent tersebut. Namun, secara keseluruhan jumlah penerima KUR yang sedang ditelusuri mencapai sekitar 900 orang.

"Kalau total petaninya sekitar 900-an,” kata Gede Punia di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Rabu (8/7).

Menurutnya, mayoritas nama yang diajukan sebagai penerima KUR sebenarnya tidak memenuhi syarat karena bukan petani maupun pelaku usaha produktif sebagaimana ketentuan program KUR.

Setelah kredit disetujui, buku tabungan dan kartu ATM para debitur diduga dikuasai para collection agent. Dana pinjaman kemudian ditarik seluruhnya menggunakan PIN yang telah disiapkan sebelumnya.

Penyidik juga menduga seluruh proses tersebut berlangsung dengan sepengetahuan MFH selaku pimpinan cabang saat itu, bahkan dia disebut memerintahkan bawahannya tetap memproses pencairan meski persyaratan administrasi tidak memenuhi ketentuan.