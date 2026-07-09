Korban Pengeroyokan di Tanjungsari Surabaya Minta Pelaku Segera Diadili di Meja Hijau

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Louis Prasetya (22) korban pengeroyokan oleh dua tersangka H Yusuf dan Poerwantoro di kawasan pergudangan Jalan Tanjungsari, Surabaya minta pelaku segera diadili ke meja hijau atau pengadilan. Pasalnya, hingga saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara sehingga belum dinyatakan lengkap atau P-21.

Louis mendesak penyidik Polsek Sukomanunggal dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya mempercepat penyelesaian perkara hingga segera disidangkan di pengadilan. Dia ingin proses hukum tidak berlarut-larut mengingat seluruh terduga pelaku utama telah diamankan dan alat bukti dinilai telah memenuhi syarat untuk membawa perkara ke meja hijau.

"Saya ingin kedua tersangka segera diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku, kemudian segera diadili di pengadilan," kata Louis, Kamis (9/7).

Dia menjelaskan kedua tersangka sebelumnya ditahan ditahan ke Polsek Sukomanunggal, lalu dipindahkan ke Mapolrestabes Surabaya karena alasan keamanan.

"Awalnya ditahan di Polsek Sukomanunggal. Karena polsek sempat didatangi orang-orang dari pihak tersangka, akhirnya keduanya dipindahkan ke Mapolrestabes Surabaya," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa hukum korban Hendra Tedjokusumo mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah diterima pihak kejaksaan. Namun, hingga kini penyidik masih melengkapi berkas perkara sehingga belum dinyatakan lengkap atau P-21.

"SPDP sudah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Namun sampai sekarang masih tahap satu, belum ada pelimpahan berkas lengkap atau P-21," kata Hendra.

Menurut Hendra, penyidik sebenarnya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk membawa perkara tersebut ke persidangan. Bukti-bukti itu di antaranya hasil visum korban, rekaman kamera pengawas (CCTV), serta keterangan sejumlah saksi.