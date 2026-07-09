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JPNN.com Jatim Kriminal Kasus Kematian ASN Bangkalan Belum Terungkap, Polisi Sebut Terduga Pelaku Lincah

Kasus Kematian ASN Bangkalan Belum Terungkap, Polisi Sebut Terduga Pelaku Lincah

Kamis, 09 Juli 2026 – 10:25 WIB
Kasus Kematian ASN Bangkalan Belum Terungkap, Polisi Sebut Terduga Pelaku Lincah - JPNN.com Jatim
Bereda sebuah video di media sosial TikTok milik korban yang memperlihatkan kemesraan Ruly dengan seorang pria berkacamata yang diduga sama dengan laki-laki bermasker yang terekam CCTV di Bandara Juanda. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sudah dua pekan berlalu sejak Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan RYS (51) ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Hingga kini, polisi masih memburu pria berinisial E yang diduga menjadi pelaku pembunuhan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur bersama Polresta Sidoarjo mengakui proses pengejaran tidak mudah karena terduga pelaku terus berpindah-pindah lokasi.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan penyidik masih menyisir sejumlah lokasi serta meminta keterangan dari teman maupun keluarga terduga pelaku.

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"Masih kami sisir terus, masih kami datangi terus teman, keluarga. Mohon waktu. Memang agak lincah dikit untuk pelaku," kata Jumhur, Rabu (8/7).

Menurut dia, terduga pelaku diduga tidak menetap di satu wilayah sehingga polisi harus memperluas area pencarian.

"Banyak titik. Karena dia berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Kita memang perlu waktu. Tentu kita koordinasi dengan teman dan keluarga," ujarnya.

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RYS sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas yang terparkir di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada 24 Juni 2026.

Dugaan pembunuhan menguat setelah tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong menemukan sejumlah indikasi kekerasan pada tubuh korban.

Polisi masih memburu pria berinisial E yang diduga terlibat dalam pembunuhan Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan. Terduga pelaku disebut terus berpindah lokasi.
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TAGS   sekretaris dinas prkp bangkalan pembunuhan asn bangkalan Polda Jatim asn bangkalan dibunuh pelaku pembunuhan penemuan mayat bandara Juanda

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