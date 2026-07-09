Kasus Kematian ASN Bangkalan Belum Terungkap, Polisi Sebut Terduga Pelaku Lincah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sudah dua pekan berlalu sejak Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan RYS (51) ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas di area parkir Terminal 1 Bandara Internasional Juanda. Hingga kini, polisi masih memburu pria berinisial E yang diduga menjadi pelaku pembunuhan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur bersama Polresta Sidoarjo mengakui proses pengejaran tidak mudah karena terduga pelaku terus berpindah-pindah lokasi.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan penyidik masih menyisir sejumlah lokasi serta meminta keterangan dari teman maupun keluarga terduga pelaku.

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"Masih kami sisir terus, masih kami datangi terus teman, keluarga. Mohon waktu. Memang agak lincah dikit untuk pelaku," kata Jumhur, Rabu (8/7).

Menurut dia, terduga pelaku diduga tidak menetap di satu wilayah sehingga polisi harus memperluas area pencarian.

"Banyak titik. Karena dia berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat. Kita memang perlu waktu. Tentu kita koordinasi dengan teman dan keluarga," ujarnya.

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RYS sebelumnya ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas yang terparkir di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada 24 Juni 2026.

Dugaan pembunuhan menguat setelah tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong menemukan sejumlah indikasi kekerasan pada tubuh korban.