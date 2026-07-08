Suami di Bondowoso Bacok Istri, Diduga Cemburu Seusai Baca Pesan di Facebook

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorang pria bernama Hosnan (20) asal Desa Sumber Salam, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tega membacok istrinya AS (26) karena cemburu usai membaca isi pesan di media sosial Facebook. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka sayat pada lengan kiri.

Kasat Reskrim Polres Bondowo Iptu Wawan Triono menjelaskan insiden pembacokan itu terjadi pada, Senin (6/7) sekitar pukul 20.00 WIB.

Kejadian itu bermula saat pelaku melihat isi handphone milik korban dan mendapati ada pesan yang masuk di aplikasi Facebook.

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"Pesan itu membuat mereka cekcok dan terjadilah penganiayaan. Pelaku melakukan pembacokan kepada istrinya," kata Iptu Wawan, Rabu (8/7).

Setelah melakukan pembacokan, Hosini melarikan diri. Dia bersembunyi di lokasi yang berjarak satu kilometer dari rumahnya.

"Sekitar pukul 22.00 WIB. Kami dibantu warga untuk mengamankan pelaku," katanya.

Pelaku diamankan beserta beberapa barang bukti antara lain satu bilah pisau kecil, satu bilah golok, satu sampel darah dan satu kartu identitas pelaku.

"Pelaku dijerat dengan Pasal 469 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara," pungkasnya. (mcr23/jpnn)