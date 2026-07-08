Satpol PP dan Bea Cukai Sita 9.108 Batang Rokok Ilegal di Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Gresik menyita 9.108 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal di empat kecamatan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anedi mengatakan operasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

"Operasi pemberantasan rokok ilegal akan terus kami lakukan secara berkala. Selain menekan peredaran rokok ilegal, langkah ini juga menjadi upaya menjaga optimalisasi penerimaan negara yang nantinya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," kata Edwin, Selasa.

Operasi gabungan itu melibatkan KPPBC TMP B Gresik, Kejaksaan Negeri Lamongan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lamongan.

Petugas menyasar Kecamatan Glagah, Karangbinangun, Pucuk, dan Babat.

Hasilnya, sebanyak 6.520 batang rokok ilegal ditemukan di Kecamatan Glagah, 2.508 batang di Kecamatan Babat, dan 80 batang di Kecamatan Pucuk. Sementara di Kecamatan Karangbinangun tidak ditemukan pelanggaran.

Edwin menjelaskan sasaran operasi meliputi rokok tanpa pita cukai, rokok berpita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, hingga rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Menurut dia, seluruh barang bukti yang diamankan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.