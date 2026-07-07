JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Napi Lapas I Madiun yang Kabur Ditangkap di Pati, Lapas Akui Ada Kelalaian Petugas

Napi Lapas I Madiun yang Kabur Ditangkap di Pati, Lapas Akui Ada Kelalaian Petugas

Selasa, 07 Juli 2026 – 20:02 WIB
Napi Lapas I Madiun yang Kabur Ditangkap di Pati, Lapas Akui Ada Kelalaian Petugas - JPNN.com Jatim
Ilustrasi borgol - napi Lapas Madiun kabur ditangkap di Pati, Jawa Tengah Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang narapidana pemalsuan dokumen berinisial Y kabur dari Lapas Kelas I Madiun, Rabu (1/7) sekitar pukul 06.00 WIB. Insiden ini diduga karena kelalaian petugas.

Selama seminggu menjadi buronan, Y akhirnya kembali ditangkap oleh tim gabungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (7/7) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat melarikan diri, warga Surabaya tersebut diduga bersembunyi di bawah truk logistik pengangkut bahan makanan yang keluar dari area lapas.

Baca Juga:

Koordinator Humas Lapas Kelas I Madiun Ariya Juni Pratama membenarkan penangkapan itu. Upaya pencarian dilakukan secara intensif hingga keberadaan Y ditemukan di Pati.

"Alhamdulillah tadi pagi sekitar pukul 06.00 WIB yang bersangkutan sudah berhasil diamankan di daerah Pati, Jawa Tengah," ujar Ariya, Selasa (7/7).

Ariya mengakui, narapidana berhasil lolos karena adanya kelalaian petugas saat memeriksa kendaraan yang keluar dari lingkungan lapas.

Baca Juga:

"Kejadian itu akibat kelalaian petugas kami. Tim dari kantor wilayah sudah turun melakukan pemeriksaan. Hasilnya masih kami tunggu," katanya.

Akibat ulahnya, Y dipastikan kehilangan hak remisi. Lapas juga mengusulkan pemindahan yang bersangkutan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan lebih ketat.

Napi Lapas Kelas I Madiun yang kabur diduga akibat kelalaian petugas akhirnya ditangkap di Pati setelah sepekan buron. Petugas kini masih diperiksa
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   narapidana kabur lapas madiun narapidana kabur Lapas Kelasa I Madiun narapidana kabur ditangkap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU