Polres Pamekasan Periksa Tiga Orang dalam Kasus Dugaan Suap Program MBG

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan mulai mendalami dugaan praktik suap dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa tiga orang, termasuk Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan tiga orang yang diperiksa terdiri atas dua pelapor dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) serta Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N), dan satu orang dari pihak terlapor.

"Tiga orang yang telah kami periksa adalah dua orang dari pihak pelapor, yakni dari Formaasi serta TPF-N dan satu orang dari pihak terlapor, yakni Korwil BGN Kabupaten Pamekasan," kata Yoni, Senin (6/7).

Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pamekasan.

Dalam laporannya, pelapor menuding Korwil BGN Kabupaten Pamekasan melakukan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari gratifikasi, rangkap jabatan, pembangunan dapur MBG yang diduga tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga dugaan pungutan liar dalam penentuan titik pembangunan dapur MBG.

Untuk melengkapi proses penyelidikan, penyidik juga akan memanggil seluruh kepala dapur MBG di Kabupaten Pamekasan.

"Saat ini kami sedang mengagendakan pemanggilan kepada semua kepala dapur MBG yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk melengkapi penyelidikan," ujarnya.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap Korwil BGN Kabupaten Pamekasan guna melengkapi berkas penyelidikan.