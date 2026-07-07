2 Napi Tepergok Ambil Narkoba yang Dilempar dari Luar Tembok Lapas Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diduga dilempar dari luar tembok lapas.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sekitar 63 gram sabu dan 31 butir ekstasi. Dua warga binaan berinisial IF dan GP juga diperiksa karena diduga hendak mengambil paket tersebut.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Solichin, mengatakan paket mencurigakan pertama kali ditemukan saat petugas melakukan kontrol rutin di area brandgang.

"Petugas menemukan sebuah paket mencurigakan yang terbungkus rapi dengan lakban hitam di area selokan saat melakukan kontrol rutin di area brandgang," kata Solichin, Senin (6/7).

Setelah menerima laporan, petugas memperketat pengawasan melalui pos penjagaan dan kamera pengawas (CCTV).

Hasil pemantauan memperlihatkan dua warga binaan memasuki area brandgang dan berupaya mengambil paket tersebut.

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"Kedua warga binaan sempat panik dan langsung melemparkan kembali barang tersebut. Petugas kemudian mengamankan keduanya dan memerintahkan mereka mengambil kembali paket berisi narkotika itu," ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, IF dan GP mengakui paket itu sengaja dilempar dari luar tembok lapas untuk mereka ambil.