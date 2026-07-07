Pria Lumajang Bobol Empat Kafe, Polisi Ungkap Modus yang Dipakai Pelaku

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Reskrim Polres Lumajang menangkap seorang pria berinisial JS (40) warga Kabupaten Lumajang, yang diduga menjadi spesialis pembobol kafe. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap sedikitnya empat lokasi yang diduga menjadi sasaran pelaku.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Muhammad Ari Nuzul Aulia mengatakan JS ditangkap pada Sabtu (4/7) setelah penyidik melakukan penyelidikan dan profiling berdasarkan rekaman CCTV serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

"Setelah melakukan penyelidikan dan profiling, kami memperoleh informasi mengenai keberadaan tersangka dan melakukan penangkapan secara persuasif serta humanis," kata Ari, Senin (6/7).

Dari rumah JS, polisi menyita satu kompor portabel merek Omicko berwarna merah dan satu tabung gas LPG hijau yang diketahui merupakan barang milik Cafe Nongki.

Sementara itu, telepon genggam hasil curian diketahui telah dijual secara daring dengan harga sekitar Rp1,5 juta.

Menurut pengakuan JS kepada penyidik, uang hasil penjualan telepon genggam tersebut digunakan untuk membeli sebuah laptop seharga Rp800 ribu.

Ari menjelaskan pelaku memiliki pola yang sama setiap kali menjalankan aksinya. Sebelum beraksi, JS terlebih dahulu mengamati kondisi lokasi sasaran selama sekitar tiga hari.

"Setelah merasa aman, baru pada hari berikutnya dia menjalankan aksinya," ujar Ari.