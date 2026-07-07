Polda Jatim Sebar Tim ke Sejumlah Kota Buru Terduga Pembunuh ASN Bangkalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mempercepat pengungkapan kasus tewasnya Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan berinisial RYS (51). Polisi kini memburu terduga pelaku yang diduga melarikan diri ke sejumlah kota.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Polresta Sidoarjo dalam proses pengejaran pelaku.

"Benar, kami back up penuh kasus itu. Sudah kami bagi anggota menjadi beberapa tim untuk melakukan pengejaran terduga pelaku di sejumlah kota," kata Jumhur, Senin (6/7).

Baca Juga: Kuasa Hukum Ungkap Sosok Pria Berinisial E di Balik Kematian ASN Bangkalan

Dia mengungkapkan salah satu tim bergerak ke arah wilayah barat. Namun, polisi belum bersedia mengungkap lokasi tujuan secara rinci demi kepentingan penyidikan.

"Iya arah barat. Nanti kami akan beritahu lagi kalau (sudah ada) hasil ya," ujarnya.

Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya, menyambut baik keterlibatan Polda Jatim dalam membantu proses pengejaran terduga pelaku.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kompol Siko Sesaria Putra mengatakan hasil penyelidikan sementara mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan.

"Masih lidik, nanti diinformasikan kalau sudah rilis resmi," katanya.