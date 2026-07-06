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JPNN.com Jatim Kriminal Motif Remaja di Lumajang Tega Bunuh Pacarnya, Tak Terima Ortunya Diejek

Motif Remaja di Lumajang Tega Bunuh Pacarnya, Tak Terima Ortunya Diejek

Senin, 06 Juli 2026 – 19:37 WIB
Motif Remaja di Lumajang Tega Bunuh Pacarnya, Tak Terima Ortunya Diejek - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pembunuhan. Foto: JPNN.com

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang remaja berinisial IR (18) yang tega membunuh kekasihnya MTA (22) dan ditemukan meninggal dunia di Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jumat (3/7) karena tak terima orang tuanya diejek.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ari Nuzul Aulia mengungkapkan ejekan itu dilontarkan karena korban marah kepada tersangka.

Pasalnya, seusai melakukan hubungan intim  untuk kedua kalinya. Tersangka selalu bermain telpon genggamnya.

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"Motifnya, karena pelaku merasa sakit hati. Korban sering mengejak orang tuanya dengan bahasa bahasa yang sangat kotor," kata AKP Ari, Senin (6/7).

Hal itu membuat IR tak bisa membedung amarahnya. Dia lantas ke keluar kamar dan mengambil sebatang kayu dan memukulkan kepada korban sebanyak tiga kali.

"Akibatnya korban terjatuh di samping lemari," jelasnya.

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Tak berhenti sampai di situ, pelaku menyumpal mulut korban dengan kain sprei karena masih berteriak. IR akhirnya menghabisi nyawa korban dengan melilit celana jeans ke leher MTA.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, terduga pelaku mengarah ke saudara IR. Dia ditangkap Jumat (3/7), satu hari setelah korban ditemukan tak bernyawa, Kamis (2/7).

Tak terima orang tuanya diejek, remaja di Lumajang tega habisi nyawa kekasihnya usai hubungan intim
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TAGS   Lumajang remaja bunuh kekasih lumajang pria bunuh wanita lumajang pembunuhan wanita lumajang

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