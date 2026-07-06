Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Wanita di Lumajang, Ternyata Pacar Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan berinsial MTA (22) ditemukan meninggal dunia tanpa busana di rumahnya Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jumat (3/7). Korban yang ditemukan pukul 13.00 WIB itu dengan kondisi leher terjerat celana jeans dan mulut tersumpal kain sprei.

Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Ari Nuzul Aulia mengungkapkan dalang di balik tewasnya MRT ialah IR (18) laki-laki yang menjadi pacar sekaligus tetangga korban. Kejadian itu bermula saat pelaku mengantar korban ke rumahnya sepulang dari makan malam, Kamis (2/7) pukul 19.00 WIB.

Setelah tiba di rumah korban, pelaku masuk ke dalam rumah dan keduanya sempat melakukan hubungan intim sebanyak dua kali. Suasana itu tiba-tiba berubah ketika korban merasa kesal karena pelaku terus bermain telepon genggamnya setelah berhubungan badan.

"Setelah itu terjadi cekcok antara korban dan pelaku, yang diawali karena pelaku bermain handphone sendiri," jelas Ari.

Emosi yang tidak dapat dibendung itu membuat korban berucap seenaknya. Korban melontarkan kata-kata kasar dan menghina orang tua pelaku. Ucapan tersebut diduga menjadi pemicu utama pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Dalam kondisi emosi, pelaku keluar dari kamar dan mengambil sebatang kayu.

"Pelaku menghabisi korban diawali dengan memukul menggunakan kayu sebanyak tiga kali hingga korban jatuh di samping lemari," ujarnya.

Pelaku kemudian menyumpal mulut korban menggunakan seprei yang ada di dalam kamar karena korban masih berteriak dan meronta. Setelah itu, pelaku mencekik korban menggunakan celana jeans milik korban hingga dipastikan meninggal dunia.

"Setelah mulut korban diumpal menggunakan seprei, pelaku kemudian mencekik korban dengan celana jeans milik korban hingga meninggal dunia," katanya.