Pelaku Pembobolan Rumah di Wonokusumo yang Sempat Viral Akhirnya Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembobolan rumah dan toko di Jalan Wonokusomo Wetan, Kota Surabaya yang sempat viral terekam kamera pengawasan, Jumat (29/5) akhirnya ditangkap Polsek Semampir. Pelakunya ialah F alias Maamo (32) yang berdomisili di Jalan Wonokusumo Bhakti, Surabaya

Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto menjelaskan kejadian itu dilaporkan korban berinisial L (47), Kamis (28/5) sekira jam 13.30 WIB seusai pulang kampung.

“Rumah ditinggal pulang kampung mulai Selasa (26/5).Pada saat ditinggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan lampu depan dibiarkan mati, hanya ruang tengah saja yang menyala,” kata Herry, Minggu (5/7).

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Dalama menjalankan aksinya, pelaku leluasa beraksi karena telah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, tanpa penjagaan. Tersangka masuk rumah korban menggunakan kawat hanger untuk membuka pintu yang terkunci.

“Pelaku yang diketahui warga Tenggumung Karya Lor, Surabaya ini bermula ketika korban pulang ke Madura. Kondisi rumah yang kosong dimanfaatkan tersangka,” bebernya.

Pelaku masuk ke dalam rumah dan toko tersebut. Kemudian mengambil uang di dalam celengan di bawah tempat tidur.

“Tersangka mengambil uang di dalam celengan Rp7 juta. Kemudian dia mencari barang berharga lain di toko, lalu keluar dari rumah,” ujarnya.

Setelah mengantongi informasi tersebut, anggota langsung menyelidiki identitas tersangka, dan ditangkap di indekosnya.