JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Pelaku Pembobolan Rumah di Wonokusumo yang Sempat Viral Akhirnya Ditangkap

Pelaku Pembobolan Rumah di Wonokusumo yang Sempat Viral Akhirnya Ditangkap

Senin, 06 Juli 2026 – 13:08 WIB
Pelaku Pembobolan Rumah di Wonokusumo yang Sempat Viral Akhirnya Ditangkap - JPNN.com Jatim
Tahanan Diborgol. Foto : Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pembobolan rumah dan toko di Jalan Wonokusomo Wetan, Kota Surabaya yang sempat viral terekam kamera pengawasan, Jumat (29/5) akhirnya ditangkap Polsek Semampir. Pelakunya ialah F alias Maamo (32) yang berdomisili di Jalan Wonokusumo Bhakti, Surabaya

Kapolsek Semampir Kompol Herry Iswanto menjelaskan kejadian itu dilaporkan korban berinisial L (47), Kamis (28/5) sekira jam 13.30 WIB seusai pulang kampung.

“Rumah ditinggal pulang kampung mulai Selasa (26/5).Pada saat ditinggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan lampu depan dibiarkan mati, hanya ruang tengah saja yang menyala,” kata Herry, Minggu (5/7).

Baca Juga:

Dalama menjalankan aksinya, pelaku leluasa beraksi karena telah mengetahui rumah dalam keadaan kosong, tanpa penjagaan. Tersangka masuk rumah korban menggunakan kawat hanger untuk membuka pintu yang terkunci.

“Pelaku yang diketahui warga Tenggumung Karya Lor, Surabaya ini bermula ketika korban pulang ke Madura. Kondisi rumah yang kosong dimanfaatkan tersangka,” bebernya.

Pelaku masuk ke dalam rumah dan toko tersebut. Kemudian mengambil uang di dalam celengan di bawah tempat tidur.

Baca Juga:

“Tersangka mengambil uang di dalam celengan Rp7 juta.  Kemudian dia mencari barang berharga lain di toko, lalu keluar dari rumah,” ujarnya.

Setelah mengantongi informasi tersebut, anggota langsung menyelidiki identitas tersangka, dan ditangkap di indekosnya.

Polsek Semampir menangkap pelaku pembobolan rumah di Wonokusumo yang sempat viral, ternyata residivis.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polsek semampir pembobolan rumah surabaya pelaku pembobolan rumah ditangkap pembobolan rumah wonokusumo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU