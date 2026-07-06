Polisi Bubarkan Balap Liar di Kenjeran Surabaya, Dua Pemuda Beserta Motor Ditangkap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Samapta Polrestabes Surabaya membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Kenjeran, Kota Surabaya, Minggu (5/7) sekitar pukul 02.50 WIB.

Kedatangan apara kepolisian itu membuat puluhan remaja yang terlibat aksi balap liar kocar-kacir melarikan diri. Penonton pun, juga kaget dan langsung berhamburan meninggalkan lokasi.

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra menjelaskan patroli yang dilakukan itu setelah menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas mencurigakan dari sekelompok pemuda. Sekelompok pemuda itu mengendarai sepeda motor, dan menutup arus lalu lintas jalan raya tersebut.

“Tim Samapta Polrestabes Surabaya bergerak cepat ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat,” ujar Erika.

Setibanya di tempat kejadian, anggota langsung melakukan pembubaran, yang diduga kuat adalah aksi balap liar di kawasan Jalan Raya Kenjeran. Dari penindakan itu, petugas mengamankan dua pemuda berserta motornya yang terindikasi kuat terlibat aksi balap liar di kawasan tersebut.

“Keduanya kini telah diamankan di Polsek Tambaksari untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Erika.

Saat ini, Jalan Raya Kenjeran kembali normal, aman, dan kondusif bagi para pengguna lalu lintas. Pihaknya juga mengimbau masyarakat, tidak segan melaporkan gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian, terutama bagi orang tua untuk ikut mengawasi jika anaknya keluar malam atau bahkan hingga dini hari.

“Kenyamanan warga Surabaya adalah prioritas kami. Ada gangguan Kamtibmas segera hubungi Call Center 110 Polri,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)