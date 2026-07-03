Kesaksian Warga Jombang Soal Wanita Tunagrahita Tewas Dianiaya Kakak Gegara Bumbu Pecel

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kasus kematian Choiriyah (47), perempuan penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita di Kabupaten Jombang akhirnya terungkap. Korban ternyata tewas dianiaya kakak kandungnya sendiri, Suparni (61) hanya karena menghabiskan bumbu pecel.

Sebelumnya, warga menemukan Choiriyah meninggal di kamar indekosnya di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Jumat (12/6). Saat itu, Suparni mengaku adiknya tewas akibat terpeleset di kamar mandi.

Jenazah korban kemudian dibawa pulang ke kampung halamannya di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kabupaten Jombang, dan langsung dimakamkan tanpa dilaporkan kepada polisi.

Namun, sejumlah warga mencurigai penyebab kematian korban. Mereka mengaku sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam kamar indekos yang baru ditempati korban sekitar dua bulan terakhir.

Salah seorang warga berinisial AS mengatakan korban diduga dianiaya sebelum ditemukan meninggal dunia. Menurut dia, pelaku memukul korban menggunakan tangan kosong, sapu, hingga ulekan sambal.

"Pukulannya pakai tangan, terus wajahnya memar. Korban teriak ampun-ampun. Dipukul pakai sapu, pakai ulek-ulek juga, dibenturkan ke tembok, lalu dicelupkan ke kamar mandi," ujar AS, Jumat (3/7).

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Laporan warga membuat polisi turun tangan. Penyidik kemudian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam pada Minggu (14/6) untuk kepentingan autopsi.

Hasil autopsi mengungkap adanya luka akibat kekerasan benda tumpul di sejumlah bagian tubuh korban. Temuan tersebut membuat polisi kembali memeriksa Suparni hingga akhirnya pelaku mengakui telah menganiaya adik kandungnya sendiri.