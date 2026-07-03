Pelajar SMP di Lumajang Tewas Diduga Dianiaya Teman Sekelas, Berawal dari Sampah di Loker

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Seorang pelajar SMP berinisial IL (16) warga Desa Jatisari, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang tewas setelah diduga menjadi korban penganiayaan oleh teman sekelasnya.

Korban sempat mengeluhkan sakit kepala selama beberapa pekan sebelum kondisinya kritis dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan dugaan penganiayaan terjadi pada Senin (18/5) saat korban dan teman-temannya mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SMP PGRI Sukodono.

Peristiwa bermula ketika seorang siswa berinisial SKF (16) menemukan sampah di loker meja korban.

SKF kemudian meminta korban membersihkannya. Namun, korban menolak karena merasa tidak membuang sampah tersebut.

"Korban diduga mengalami kekerasan di dalam ruang kelas setelah terjadi perselisihan terkait sampah di loker meja," kata Suprapto, Kamis (2/7).

Berdasarkan hasil penyelidikan, korban saat itu sedang duduk di kursi dekat dinding kelas, sedangkan terduga pelaku berdiri di depannya.

Penyidik menduga SKF melayangkan tiga kali pukulan menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pukulan mengenai dada, lengan, dan bibir korban hingga kepala korban terbentur dinding kelas.