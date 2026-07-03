Demi Kebutuhan Hidup, Tukang Becak di Surabaya Nekat Curi Ponsel di Mobil yang Dicuci

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang tukang becak berinisial R (50) ditangkap anggota Polsek Pabean Cantikan setelah tertangkap tangan mencuri telepon genggam milik warga di Jalan Perak Barat, Surabaya.

Kapolsek Pabean Cantikan Kompol Eko Adi Wibowo mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu, (25/6) di depan Masjid Mujahidin, Jalan Perak Barat, Surabaya.

Korban berinisial MA, warga Teluk Nibung Barat, Surabaya, saat itu sedang mencuci mobilnya. Dia meninggalkan telepon genggam merek Vivo di atas dashboard mobil dalam kondisi pintu terbuka. Kesempatan tersebut dimanfaatkan pelaku yang melintas di sekitar lokasi.

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“Pelaku melihat ada handphone di dashboard mobil, kemudian mengambilnya. Korban mengetahui aksinya dan langsung menangkap pelaku di lokasi,” ujar Kompol Eko, Jumat (3/7).

Mendapat laporan dari warga, anggota Polsek Pabean Cantikan segera mendatangi tempat kejadian perkara dan mengamankan pelaku.

Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam Vivo milik korban yang sempat dikuasai tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, R mengaku nekat mencuri karena ingin menjual handphone tersebut. Uang hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami mengamankan tersangka beserta barang buktinya. Dari pengakuannya, handphone itu hendak dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Eko.