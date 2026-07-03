Wanita Tunagrahita di Jombang Tewas Dianiaya Kakanya Gegara Bumbu Pecel

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Suparni (61) seorang perempuan tega membunuh adik kandungnya bernama Choiriyah (47) penyandang tunagrahita di kamar indekos di Desa/Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang hanya gegara bumbu pecel.

Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Agung Saputra menjelaskan kasus ini bermula saat warga menemukan korban tidak bernyawa di kamar mandi indekos pada Jumat (12/6).

Saat itu, pelaku berdalih bahwa korban tewas karena terpeleset di kamar mandi. Jenazah lalu dibawa pulang dan dimakamkan ke tempat asalnya di Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Jombang.

Namun, kematian korban menimbulkan kecurigaan. Sebab, beberapa warga diduga melihat lebam di tubuh korban.

Pada Minggu (14/6), polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam dan dilanjutkan proses autopsi korban.

Setelah diperiksa, terungkap ternyata terdapat kekerasan benda tumpul di tubuh korban. Setelah itu, polisi kembali memeriksa kakak kandung korban dan terungkap bahwa korban dianiaya oleh kakaknya.

Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya korban karena kesal korban menghabiskan bumbu pecel yang hendak dimasak.

"Kurang lebih nya seperti itu. Kakaknya mengaku melakukan penganiayaan karena sakit hati bumbu pecel sekitar 1 kilogram dihabiskan oleh korban," kata AKP Magribi Agung Saputra saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).