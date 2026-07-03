Penyelundupan 3,37 Ton Narkoba Cannabinoid di Gresik akan Didistribusikan ke Kota Besar

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap rencana peredaran 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang disita dari sebuah gudang di Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Barang haram tersebut diketahui akan diedarkan ke sejumlah kota besar di Indonesia setelah diolah menjadi cairan isi ulang rokok elektrik (vape).

Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Aswin Sipayung mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan jaringan internasional tersebut telah menyiapkan distribusi ke berbagai wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi.

“Untuk distribusi barang bukti yang sekarang ini kami rilis sebanyak 3,37 ton itu akan didistribusikan di seluruh Indonesia. Terutama kota-kota besar, Bali, Jawa Timur, Jakarta, Semarang, Sumatera Selatan, dan kota-kota besar lainnya seperti Balikpapan,” kata Aswin saat konferensi pers di Gresik, Kamis (2/7).

Menurutnya, berdasarkan pengungkapan kasus-kasus sebelumnya, Bali menjadi salah satu daerah dengan potensi distribusi terbesar untuk produk narkotika berbentuk cairan rokok elektrik.

“Menurut kasus yang pernah kami selesaikan atau kita ungkap, banyak pelaku itu penggunanya ada di wilayah Bali. Mungkin distribusi terbesar ada di wilayah Bali,” ujarnya.

Aswin menjelaskan, kuncup bunga cannabinoid tersebut memiliki kandungan tetrahydrocannabinol (THC) yang tinggi dan direncanakan sebagai bahan baku pembuatan cairan vape mengandung narkotika.

“Ini baru. Jadi, yang ini bahan baku baru akan diekstrak, kemudian akan dimasukkan ke cartridge, lalu digunakan pada vape atau rokok elektrik,” jelasnya.