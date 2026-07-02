Dipercaya Jaga Toko, Cleaning Service Malah Gasak Emas di Pasar Atom

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang cleaning service toko emas UBS di Pasar Atom, Surabaya nekat mencuri perhiasan emas berupa cincin dan gelang saat diminta menjaga toko. Pelaku berinisial HL (36) warga Blitar akhirnya ditangkap setelah sempat kabur hingga ke Halmahera, Maluku Utara.

Kapolsek Pabean Cantikan Kompol Eko Adi Wibowo mengatakan tersangka ditangkap sesaat setelah turun dari kapal saat kembali ke Jawa Timur.

"Kami menangkap tersangka sesaat setelah turun dari kapal," kata Eko, Kamis (2/7).

Eko menjelaskan aksi pencurian bermula ketika karyawan toko meninggalkan lokasi untuk makan siang dan meminta HL menjaga toko sementara.

Kesempatan itu justru dimanfaatkan tersangka untuk melancarkan aksinya.

HL yang telah bekerja sebagai cleaning service selama sekitar 10 tahun membuka laci di bawah etalase kaca, lalu mengambil sejumlah cincin. Aksi tersebut dilakukan dua kali sebelum perhiasan disembunyikan di saku celananya.

Tak berhenti di situ, tersangka juga mengambil gelang emas dari laci toko.

Kasus itu baru terungkap pada 26 Mei setelah karyawan menyadari ada sejumlah perhiasan yang hilang dan melaporkannya kepada pihak manajemen.