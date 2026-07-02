Modus Penyelundupan 3,37 Ton Narkoba Cannabionid di Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap modus penyelundupan narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid asal Thailand yang diduga akan diolah menjadi cairan rokok elektrik atau vape.

Barang haram dengan total 3,37 ton itu disimpan di Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Barang bukti itu masuk ke Indonesia melalui jaringan internasional dengan memanfaatkan jalur impor resmi dan dokumen kepabeanan yang tampak sah.

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Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Aswin Sipayung menjelaskan, pengungkapan ini merupakan operasi gabungan BNN, Ditjen Bea dan Cukai, serta Polda Jawa Timur yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026, mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga penggerebekan di Gresik.

“Dalam operasi yang berlangsung dari 29 Juni hingga 1 Juli 2026 mulai dari Pelabuhan Tanjung Priuk hingga ke sebuah gudang di wilayah Gresik, tim gabungan berhasil menyita barang bukti yang sangat besar yakni 3,37 ton kuncup bunga ganja atau cannabinoid,” kata Aswin saat konferensi pers di Gresik, Kamis (2/7).

Dia mengungkapkan, sindikat menggunakan modus operandi importasi jalur resmi dengan menyamarkan narkotika di dalam 500 koper dan 80 bal kardus lateks yang dikemas bersama barang lain agar lolos pemeriksaan.

“Sindikat ini menggunakan modus operandi importasi jalur resmi dengan menyembunyikan narkotika tersebut di dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex,” jelasnya.

Barang tersebut memiliki kandungan THC tinggi dan direncanakan untuk diekstrak menjadi bahan baku cairan isi ulang atau cartridge vape.