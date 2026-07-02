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Kronologi Terungkapnya Penyelundupan 3,37 Ton Narkoba Cannabinoid di Gresik

Kamis, 02 Juli 2026 – 20:32 WIB
Kronologi Terungkapnya Penyelundupan 3,37 Ton Narkoba Cannabinoid di Gresik - JPNN.com Jatim
Upaya penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga cannabinoid yang diduga akan diolah menjadi cairan rokok elektrik (vape) dibongkar Badan Narkotika Nasional (BNN) RI. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Upaya penyelundupan 3,37 ton narkoba jenis kuncup bunga cannabinoid yang diduga akan diolah menjadi cairan rokok elektrik (vape) dibongkar Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil operasi gabungan yang berlangsung selama tiga hari, sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2026.

Deputi Penindakan BNN RI Irjen Aswin Sipayung menjelaskan pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai adanya pengiriman barang yang diduga berisi narkotika saat melintas melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

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Berbekal informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan hingga menelusuri pergerakan barang. Hasilnya, kiriman tersebut diketahui dibawa menuju Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Setelah memastikan lokasi penyimpanan, petugas gabungan melakukan penggerebekan dan menemukan 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid yang disembunyikan menggunakan modus importasi melalui jalur resmi.

“Sindikat ini menggunakan modus operandi importasi jalur resmi dengan menyembunyikan narkotika dalam 500 koper dan 80 bal kardus latex,” ujar Aswin dalam konferensi pers di Gresik, Kamis (2/7).

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Aswin mengungkapkan, hasil pemeriksaan menunjukkan kuncup bunga cannabinoid tersebut memiliki kandungan THC yang sangat tinggi dan diduga akan diolah menjadi cairan isi ulang rokok elektrik sebelum diedarkan ke berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya.

Menurutnya, kandungan THC dalam barang bukti tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem saraf hingga organ tubuh apabila disalahgunakan.

BNN ungkap kronologi terungkapnya penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga yang disimpan di gudang Gresik
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TAGS   kuncup bunga narkotika penyelundupan kuncup bunga penyelundupan narkotika gresik penyelundupan narkotika kuncup bunga

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