Terungkap, 3,37 Ton Kuncup Bunga di Gudang Gresik akan Digunakan Cairan Vape Narkoba

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan 3,37 ton kuncup bunga cannabinoid yang ditemukan di Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik akan diolah menjadi cairan narkoba untuk rokok elektrik atau vape.

Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto menjelaskan kuncup bunga asal Thailan itu merupakan bahan baku penghasil ekstrak cannabinoid tertinggi, seperti THC.

Senyawa ini diproduksi di trikoma yang berbentuk seperti kristal. Di Indonesia, kuncup bunga ini dikategorikan sebagai narkotika golongan I.

"Kuncup bunga kanabinoit ini direncanakan untuk digunakan sebagai bahan baku penghasil ekstrak tetrahibikanbinoit atau THC yang selanjutnya akan dimanfaatkan cairan isi ulang atau catridge rokok elektrik," kata Suyudi saat konferensi pers di Gresik, Kamis (2/7).

Dia menjelaskan bahwa barang haram itu diangkut kapal melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok hingga akhirnya diakhirnya disimpan di pergudangan, Cerme Gresik.

"Upaya penyelundupan kuncup bunga (cannabis buds) asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan di antara tumpukan koper dan produk latex dan dilengkapi dokumen ke pabeaanan yang tampaknya sah," jelasnya.

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Dari kasus ini, pihaknya telah mengamankan 12 orang. Salah satunya seorang Warga Negara Asing (WNA) yang diduga sebagai pemilik gudang.

"Untuk perannya masing-masing masih kami dalami. Kami juga melakukan pengejaran dua orang WNA yang melarikan diri. Mereka diduga menjadi otak dari penyeludupan ini," jelasnya.