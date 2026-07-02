BNN Gerebek Gudang di Gresik, Sita 3,37 Ton Narkotika Kuncup Bunga Asal Thailand

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menggerebek sebuah gudang di Kompleks Pergudangan Prambanan Blizland, Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis kuncup bunga (cannabis buds), Kamis (2/7).

Dari lokasi tersebut, BNN menyita 3,37 ton kuncup bunga asal Thailand. Barang haram tersebut diselundupkan melalui jalur resmi impor.

Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto menyebutkan bahwa pengungkapkan kasus ini merupakan hasil operasi gabungan yang dilakukan BNN RI bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta Polda Jawa Timur mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026.

Baca Juga: 6 Orang Dilaporkan Positif Narkoba dalam Aksi Indonesia Sekarat di Grahadi

Selain gresik, operasi gabdungan juga menyasar sejumlah kota yakni DKI Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan Gresik.

"Dari operasi bersama secara intensif BNN dan Bea Cukai. Kami melihat secara jelas ancaman narkotika menjadi kejahatan yang canggih, pelaku tidak lagi bergerak secara sederhana, tetapi melalui jalur impor resmi," kata Suyudi saat konferensi pers, Kamis (2/7).

Suyudi menyebutkan pengungkapkan kasus ini menjadi yang pertama di Indonesia. Modusnya, adalah menyelundupkan barang haram tersebut di antara tumpukan koper dan produk latex.

"Upaya penyelundupan kuncup bunga (cannabis buds) asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan di antara tumpukan koper dan produk latex dan dilengkapi dokumen ke pabeaanan yang tampaknya sah," jelasnya.

Suyudi menerangkan bahwa kuncup bunga merupakan bahan baku penghasil ekstrak cannabinoid tertinggi, seperti THC. Dari ekstrak itu, rencananya akan dimanfaatkan sebagai isi ulang rokok eletrik.