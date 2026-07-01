Kejari Geledah 2 Kantor OPD Tulungagung, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rp10 M

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Selasa (30/6).

Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan tahun anggaran 2022.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung Roni mengatakan penyidikan bermula dari laporan masyarakat yang diterima kejaksaan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan sejak Mei 2026.

"Perkara ini telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan umum. Fokus penyidikan antara lain terkait proses dan nilai pengadaan tanah," kata Roni.

Dia menjelaskan pengadaan tanah tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp10 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan biaya notaris sekitar Rp125 juta dan jasa appraisal sebesar Rp57 juta.

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Menurut Roni, hingga kini aset tersebut belum memiliki sertifikat hak pakai sehingga seluruh proses pengadaan masih didalami penyidik.

Selama proses penyidikan, Kejari Tulungagung telah memeriksa sekitar 30 saksi.