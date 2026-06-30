Polisi Ungkap Modus Baru Curanmor di Jatim, Pelaku Bawa Truk Angkut Barang Curian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim menindak 195 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian kendaraan bermoto (curanmor) atau 3 C sepanjang Juni 2025. Dari kasus itu, polisi menetapkan 222 tersangka.

Menariknya, dari kasus tersebut salah satu barang bukti yang diamankan polisi adalah sepeda motor dengan sistem keyless, atau tanpa kunci, padahal sistem ini merupakan teknologi terbaru yang digadang-gadang bisa menekan kasus curanmor.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan bahwa perilaku pelaku curanmor ini terus berkembang seiring dengan kondisi yang ada.

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Apabila biasanya pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak kendaraan. Kini, modus baru yang diterapkan adalah pelaku membawa mobil untuk mengangkut motor curian tersebut.

"Jadi, memang umumnya pelaku melakuman pencurian dengan kunci T, tetapi ada sistem baru. Dia (pelaku) tidak merusak, tapi mengangkut dengan membawa mobil bak terbuka," kata Jumhur, saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (30/6).

Jumhur menyebutkan pelaku mencari sasaran dengan patroli di pinggir jalan. Jika, situasi mendukung baru beraksi.

"Rekan-rekan sering lihat di medsos, pelaku patrilo, ada unit di pinggir jalan lalu diangkut,"katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar masyarakat lebih waspada dalam mengawasi kendaraan bermotor miliknya. (mcr23/jpnn)