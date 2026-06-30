Jemaah Umrah Selundupkan 53 Gading Gajah, Terungkap Saat Pemeriksaan di Bea Cukai

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria berinisial HAJ diduga menyelundupkan 53 potongan gading gajah dengan modus menitipkan barang kepada jemaah umrah yang baru pulang dari luar negeri.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Kombes Roy Hutton Marulamrata Sihombing mengungkapkan pelaku menyamarkan gading tersebut sebagai suku cadang atau aksesori mobil.

“Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam, dan disamarkan sebagai aksesori mobil,” ujar Roy saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Selasa (30/6).

Modus tersebut dilakukan dengan cara menyebar potongan gading ke dalam sembilan koper milik jemaah umrah. Setiap koper berisi bagian yang telah dibungkus rapi menggunakan aluminium foil agar tidak terdeteksi petugas.

Kasus ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda melakukan pemeriksaan terhadap sembilan koper milik jemaah umrah yang baru tiba di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan total 53 potongan gading gajah tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina.

Roy menegaskan para jemaah umrah yang membawa koper tersebut tidak mengetahui isi barang titipan itu.

“Para jemaah umrah ini juga tidak mengetahui bahwa barang itu gading. Mereka baru sadar setelah koper diperiksa petugas Bea Cukai,” jelasnya.