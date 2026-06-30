Polisi Kesulitan Ungkap Pembunuhan Perempuan di Putat Jaya, Tak Ada CCTV di Lokasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembunuhan Suharti Ningsih (50) warga Dusun Jarak, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang hingga kini masih menjadi misteri.

Polrestabes Surabaya mengakui mengalami kendala dalam mengungkap pelaku karena di sekitar lokasi kejadian tidak terdapat kamera pengawas atau CCTV.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiyawan mengatakan penyidik bersama Tim Inafis telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sesaat setelah korban ditemukan tewas pada Kamis (25/6).

"Sudah kami lakukan olah TKP, kemudian mengumpulkan alat bukti, sidik jari, maupun keterangan dari para tetangga. Semuanya terus kami analisis dan saat ini masih didalami," kata Luthfie, Senin (29/6).

Menurut dia, minimnya rekaman CCTV menjadi tantangan dalam proses penyelidikan.

"Yang kami sayangkan memang di lokasi tidak ada CCTV yang bisa kami dapatkan, tetapi itu tidak menutup peluang untuk mengungkap kasus ini karena kami terus menggunakan metode scientific crime investigation (SCI)," ujarnya.

Luthfie menegaskan penyidik tetap optimistis dapat mengungkap pelaku melalui analisis barang bukti dan pemeriksaan saksi.

Hingga kini, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya telah memeriksa enam orang saksi yang terdiri atas tetangga, pemilik rumah kos, dan keluarga korban.