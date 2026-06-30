Kuasa Hukum Ungkap Sosok Pria Berinisial E di Balik Kematian ASN Bangkalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembunuhan RYS (50) Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, mulai menemukan titik terang.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan penyidik telah mengarah kepada seorang pria berinisial E yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Menurut Risang, pria itu merupakan kelahiran asal Sulawesi dan saat ini tinggal di Malang.

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"Orang luar pulau, Sulawesi, tetapi tinggal di Malang. Inisial E," kata Risang, Senin (29/6).

Risang mengaku belum dapat memastikan hubungan antara korban dengan pria tersebut, meski beredar foto dan video yang memperlihatkan kedekatan keduanya di media sosial.

"Kalau melihat foto atau video yang beredar memang banyak spekulasi. Hubungan pasti korban dengan yang bersangkutan kami belum tahu," ujarnya.

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Dia menyebut video yang viral itu diunggah melalui akun TikTok milik korban.

Menurut dugaan keluarga, unggahan tersebut dibuat setelah korban dan pria berinisial E diduga terlibat perselisihan.