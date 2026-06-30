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Kuasa Hukum Ungkap Sosok Pria Berinisial E di Balik Kematian ASN Bangkalan

Selasa, 30 Juni 2026 – 14:31 WIB
Kuasa Hukum Ungkap Sosok Pria Berinisial E di Balik Kematian ASN Bangkalan - JPNN.com Jatim
Bereda sebuah video di media sosial TikTok milik korban yang memperlihatkan kemesraan Ruly dengan seorang pria berkacamata yang diduga sama dengan laki-laki bermasker yang terekam CCTV di Bandara Juanda. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembunuhan RYS (50) Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura, mulai menemukan titik terang.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan penyidik telah mengarah kepada seorang pria berinisial E yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Menurut Risang, pria itu merupakan kelahiran asal Sulawesi dan saat ini tinggal di Malang.

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"Orang luar pulau, Sulawesi, tetapi tinggal di Malang. Inisial E," kata Risang, Senin (29/6).

Risang mengaku belum dapat memastikan hubungan antara korban dengan pria tersebut, meski beredar foto dan video yang memperlihatkan kedekatan keduanya di media sosial.

"Kalau melihat foto atau video yang beredar memang banyak spekulasi. Hubungan pasti korban dengan yang bersangkutan kami belum tahu," ujarnya.

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Dia menyebut video yang viral itu diunggah melalui akun TikTok milik korban.

Menurut dugaan keluarga, unggahan tersebut dibuat setelah korban dan pria berinisial E diduga terlibat perselisihan.

Pengacara keluarga korban menyebut penyelidikan kasus pembunuhan pejabat Bangkalan mengarah kepada pria berinisial E. Polisi masih mendalami kasus tersebut.
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