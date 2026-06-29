Polisi Periksa 4 Saksi, Pelaku Pembunuhan Wanita di Putat Jaya Surabaya Masih Misterius

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus pembunuhan terhadap Suharti Ningsih (50) warga Dusun Jarak, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang yang ditemukan tewas di indekos di Jalan Putat Jaya Gang Lebar A, Kecamatan Sawahan, Surabaya masih menyisakan misteri.

Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang menghabisi nyawa korban dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pelaku pembunuhan tersebut.

"Masih proses penyelidikan untuk mengungkap pelakunya. Mohon doanya semoga cepat tertangkap," kata Edy, Minggu (29/6).

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa empat orang sebagai saksi. Mereka terdiri atas tetangga dan pemilik rumah kos tempat korban ditemukan meninggal dunia.

"Masih didalami apakah ada keterlibatan atau tidak. Sekarang kami masih menunggu fakta-fakta dan bukti-bukti," ujarnya.

Sebelumnya, Suharti ditemukan tewas dengan luka lebam serta tujuh luka tusuk di sejumlah bagian tubuh, di antaranya dada, perut, dan tangan. Korban pertama kali ditemukan oleh Rizky (19), cucu pemilik rumah kos.

Salah seorang warga Rani Sutarmi (47) mengatakan saat itu Rizky datang untuk membuka indekos. Namun, pintu depan dalam keadaan tergembok sehingga ia sempat memanggil-manggil penghuni.